TRENTO. Una discarica abusiva con rifiuti anche pericolosi e una presenza massiccia di ratti davanti all’accampamento di Spini di Gardolo. A denunciare la situazione è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Daniele Demattè, che accusa l’amministrazione di non essere intervenuta nonostante le ripetute segnalazioni.

L’area interessata si trova in via dell’Ora del Garda, su un terreno interamente di proprietà del Comune di Trento. Demattè sostiene di aver sollevato il problema già nel novembre 2024 in Consiglio comunale e di essere tornato sulla questione lo scorso agosto. Da allora, secondo il consigliere, la situazione sarebbe ulteriormente peggiorata.

«Ci troviamo di fronte a una vera e propria discarica», denuncia Demattè, che parla di una potenziale «bomba a orologeria» sotto il profilo ambientale e sanitario. A rendere più grave la situazione, secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, è la vicinanza all’accampamento abusivo di Spini di Gardolo.

Il consigliere ha quindi inviato una segnalazione formale ai carabinieri del Nucleo operativo ecologico, all’Appa, alla Procura della Repubblica e al sindaco di Trento, chiedendo verifiche e una tempestiva bonifica. «Adesso servono interventi concreti, accertamenti e responsabilità, non altre promesse o silenzi», conclude.