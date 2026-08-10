TRENTO. Una grande quantità di rifiuti abbandonati è stata rimossa dalla spiaggetta nella zona dell’Orrido di Ponte Alto, più volte finita al centro delle segnalazioni della Circoscrizione Argentario.

Nei giorni scorsi la Polizia locale di Trento ha effettuato un controllo nell’area, verificando la presenza dell’immondizia. È stato quindi richiesto l’intervento di Dolomiti Ambiente, che ha provveduto alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia della spiaggetta.

Proprio il materiale lasciato sul posto ha permesso agli agenti di raccogliere elementi utili per risalire a tre persone. Gli accertamenti hanno così consentito di individuare i presunti responsabili dell’abbandono.

Per i tre identificati sono ora in arrivo le sanzioni previste. L’intervento ha permesso nel frattempo di restituire alla zona di Ponte Alto condizioni di maggiore pulizia e decoro.