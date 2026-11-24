TRENTO. Due ragazzi di 17 e 15 anni minacciati, aggrediti e derubati di telefoni cellulari, auricolari Bluetooth e vestiti. Per l'episodio, avvenuto a Trento alcuni giorni fa in tarda serata, tre minorenni sono stati identificati e denunciati dalla Polizia di Stato per rapina aggravata in concorso. Due di loro sono stati inoltre denunciati per ricettazione.

A far scattare le indagini è stata la richiesta di aiuto delle due vittime, che avevano contattato il numero unico di emergenza 112. Gli agenti delle Volanti, intervenuti durante la notte, erano riusciti a recuperare i telefoni cellulari, trovati nella disponibilità di un giovane, denunciato anche perché in possesso di un altro telefono di cui non aveva saputo giustificare la provenienza.

I successivi accertamenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura hanno permesso di individuare tre presunti responsabili. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento sono state quindi eseguite le perquisizioni nelle loro abitazioni.

Durante i controlli sono stati trovati il giubbino e le scarpe sottratti ai due ragazzi, oltre ad AirPods, orologi e altri oggetti di cui gli indagati non hanno saputo giustificare il possesso. Tra il materiale sequestrato figurano anche alcuni album di carte da gioco da collezione: sono in corso ulteriori accertamenti per risalire ai proprietari e procedere alla restituzione.