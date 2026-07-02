TRENTO. Un ventenne straniero è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di rapina e lesioni dopo aver aggredito un 68enne nel centro storico di Trento per impossessarsi di 100 euro.

L'episodio è avvenuto nella notte di mercoledì. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti della Questura, il giovane avrebbe avvicinato la vittima chiedendole una sigaretta. Subito dopo l'avrebbe colpita al volto e, approfittando della situazione, avrebbe sottratto 100 euro dal portafogli prima di allontanarsi.

Scattate immediatamente le ricerche, gli investigatori della Squadra Mobile hanno raccolto la descrizione fornita dal 68enne e analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in città. Gli accertamenti hanno permesso di rintracciare il presunto responsabile nel giro di poche ore.

Il giovane, già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato con l'accusa di rapina e lesioni e accompagnato nella Casa circondariale di Trento, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La Questura ha inoltre avviato nei suoi confronti ulteriori provvedimenti di competenza.