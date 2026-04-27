TRENTO. A Trento Dolomiti Ambiente ha installato e reso operativi tre nuovi distributori automatici di sacchi per la raccolta differenziata, progettati per offrire un servizio più comodo e accessibile in autonomia in qualsiasi momento della giornata. Le nuove postazioni consentono infatti di ritirare i sacchetti 24 ore su 24, sette giorni su sette, senza necessità di appuntamento allo sportello. I distributori già attivi si trovano in via Clarina, nella circoscrizione Oltrefersina, in via Valnigra tra Povo e Villazzano e in piazzale Rusconi, a Cristo Re. A breve sarà installata la postazione a Gardolo, in piazzale Groff. Altre saranno attivate entro l’autunno in via Julg, a Cognola, in via di Revolta a Sopramonte e in via della Gotarda a Mattarello.



Il funzionamento dei distributori è semplice



Dopo l’identificazione, è possibile selezionare la tipologia di sacchi prevista per la propria utenza e procedere al ritiro. Il sistema traccia i prelievi, garantendo il rispetto delle quantità assegnate. La dotazione è calcolata in base alla posizione tariffaria e prevede, su base trimestrale, un rotolo da trenta sacchi per gli imballaggi leggeri e una confezione da cinquanta sacchetti per la frazione organica. Il servizio è rivolto sia ai residenti sia ai non residenti con utenza attiva, come nel caso delle seconde case, oltre che alle utenze non domestiche. I residenti possono identificarsi utilizzando la tessera sanitaria dell’intestatario della bolletta rifiuti oppure il proprio Qr Code personale, disponibile in fattura, nella sezione Dispositivi dello sportello online o nell’app Junker dopo aver inserito i propri dati personali.



I non residenti e le utenze non domestiche accedono invece tramite il Qr Code personale, reperibile sugli stessi canali. In caso di difficoltà nel recuperare il codice è possibile richiederlo via all’indirizzo richiestaqrcode@dolomitiambiente.it oppure prenotare un appuntamento allo sportello chiamando il numero verde 800 847 028.



Per verificare in tempo reale la posizione dei distributori è possibile consultare la mappa interattiva sul sito del Comune di Trento, nella sezione Il mio comune. La disponibilità dei sacchi può variare in base ai rifornimenti e agli interventi tecnici programmati. Gli apparecchi vengono controllati da remoto, così da poter provvedere rapidamente al riassortimento dei sacchetti. In caso di malfunzionamento è possibile contattare il numero verde 800 847 028 di Dolomiti Ambiente, attivo dal lunedì al giovedì dalle 8 alle ore 16.45 e il venerdì dalle 8 alle ore 12.45, oppure scrivendo a clienti.tari@dolomitiambiente.it.



L’introduzione dei distributori automatici rappresenta un ulteriore passo verso un servizio più moderno, flessibile e vicino alle esigenze dei cittadini. Questa soluzione consente di semplificare le operazioni di ritiro, ridurre le code agli sportelli e migliorare l’efficienza complessiva del sistema, garantendo al tempo stesso maggiore controllo e tracciabilità nella distribuzione dei sacchi.



Lo spazzino di quartiere a Povo e Villazzano.



Parallelamente prosegue anche il potenziamento del servizio di spazzino di quartiere, che migliora la pulizia sul territorio e il rapporto diretto con i cittadini. L’attivazione del servizio a Povo e Villazzano, operativo nel pomeriggio dal lunedì al venerdì, continua infatti il progetto di copertura delle circoscrizioni periferiche: ad oggi è già presente a Gardolo, Meano, Bondone, Sardagna, Ravina-Romagnano e Mattarello. Il servizio prevede sei operatori dedicati, figure di riferimento riconoscibili e in contatto diretto con gli abitanti, impegnate nella cura quotidiana degli spazi pubblici.



Gli spazzini di quartiere si occupano dello svuotamento dei cestini e della pulizia delle aree urbane, con particolare attenzione alle fermate degli autobus e alla viabilità principale, oltre al monitoraggio costante del territorio, soprattutto nelle zone più sensibili. A queste attività si affiancano la prevenzione del degrado e la raccolta di segnalazioni relative alla gestione delle strade e agli abbandoni di rifiuti.



L’integrazione tra innovazione tecnologica, con i distributori automatici, e presenza capillare sul territorio, attraverso lo spazzino di quartiere, rappresenta una scelta strategica per migliorare la qualità dei servizi e promuovere comportamenti responsabili, per una città sempre più sostenibile.