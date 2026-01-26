TRENTO. Favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità nel territorio del Val d’Adige è l’obiettivo del bando approvato dalla Giunta comunale, che mette a disposizione 1 milione e 837 mila euro per la costruzione di un programma di interventi e attività in grado di potenziare e sostenere le reti e i servizi di prossimità.

Il progetto avrà una durata triennale, dal 1° aprile 2026 al 31 dicembre 2028, con possibilità di proroga per ulteriori due anni. Il soggetto selezionato dovrà coinvolgere attivamente persone con disabilità tra i 16 e i 64 anni, le loro famiglie e i caregiver nella creazione e nella partecipazione alle attività, con l’obiettivo di favorire il benessere e la conciliazione familiare.



Il bando prevede momenti informativi e di orientamento rivolti alla cittadinanza, oltre a servizi di ascolto, supporto e consulenza per i beneficiari. Sono previste anche attività ricreative all’aperto dal lunedì al sabato, gite, escursioni, eventi comunitari e soggiorni residenziali. Grazie alla presenza dei volontari di prossimità, saranno inoltre realizzati interventi individuali per contrastare l’isolamento domiciliare e promuovere l’autonomia personale nelle attività quotidiane.



Il Comune finanzierà fino al 90 per cento dei costi di gestione delle attività. Le risorse saranno suddivise sulle tre annualità: 501 mila euro copriranno il periodo da aprile a dicembre 2026, mentre i restanti 668 mila euro saranno distribuiti in parti uguali sui due anni successivi. Nei prossimi giorni verrà pubblicato il bando: la documentazione dovrà essere inviata entro le ore 12 di lunedì 2 marzo all’indirizzo servizio.welfare@pec.comune.trento.it, mentre le richieste di chiarimento potranno essere trasmesse fino a lunedì 23 febbraio.