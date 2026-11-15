TRENTO. Il Punto d'Incontro c'è. Un pasto alla volta, un posto alla volta, una persona alla volta. Con pazienza, ma soprattutto con empatia e sensibilità. Perché ci sono i numeri, enormi e in crescita, praticamente raddoppiati negli ultimi tre inverni, ma dietro a quelli ci sono volti, mani tese che chiedono un aiuto, una possibilità e una speranza.E il Punto d'Incontro, con i suoi quaranta volontari e operatori, spesso giovanissimi, prova a dare risposte: immediate e concrete, come un pasto caldo, ma anche più di prospettiva, come un ruolo dignitoso nella società, ovvero un tetto e un lavoro.

Venerdì in via Travai è stata lanciata la nuova campagna «Un posto alla volta», una raccolta fondi utile a poter garantire una serie di progetti rivolti al prossimo. Prima di tutto i numeri, per fotografare una situazione che non è un'emergenza, ma una realtà quotidiana. Nel 2026, da gennaio a settembre, il Punto d'Incontro ha accolto 1.342 persone, provenienti da tanti Paesi del mondo, Italia compresa. Nella mensa sono stati distribuiti 44.703 pasti caldi, con una media di circa 200 e un picco di 283 al giorno. Poi le docce (3.828) e i cicli di lavatrice per chi vive in strada (1.553). «Le persone qui trovano una seppur minima risposta - ha esordito il direttore Mattia Civico - E non si tratta solo dei bisogni come mangiare, fare una doccia o lavare i vestiti, ma anche qualcuno con cui parlare. Chi sono queste persone? Circa un venti per cento sono italiani ed europei, soprattutto della zona est dell'Europa, ma oggi la grandissima parte sono persone richiedenti asilo, che non dovrebbero essere per strada, ma lo sono. Sono persone che hanno bisogno di sentirsi attive, che vogliono fare, che vogliono avere un posto nella nostra società».

Aggiunge il presidente Marcello Predelli: «I numeri sono utili per fotografare quello che facciamo, ma alla fine è una questione di dignità delle persone e qui gliela diamo. Si tratta di entrare nelle scarpe dell'altro: io vengo dal mondo dell'impresa e in quel settore si parla di risorse umane. E queste persone lo sono». Ancora: «Contrastare l'emarginazione non significa fare una battaglia contro chi è povero, ma rivolgere ogni energia contro le cause stesse della povertà. Vediamo troppo spesso gli effetti concreti dell'indifferenza e della violenza istituzionale, che immagina che ridurre i posti di accoglienza produca comunità più sicure e felici. È vero il contrario. Affollare i luoghi della marginalità, abbandonare le persone al proprio destino, produce solo più disperazione e insicurezza. Chi bussa alla nostra porta cerca un sostegno immediato, ma la domanda più profonda riguarda la prospettiva di una vita vera.

Le sole alternative praticabili al degrado sono l'accesso alla casa, alla formazione e al lavoro». Anche in questo senso si muove il Punto d'Incontro: grazie alla raccolta fondi viene finanziato e sostenuto il percorso di inserimento sociale e abitativo: «Quattro persone sono accolte presso due abitazioni messe a disposizione da Comune di Trento e Itea. E una di loro ha già trovato lavoro presso un noto panificio della città. Un dato poco più che simbolico, ma è importante dare un luogo dignitoso per vivere, non grandi casoni con camerate da venti persone. Più marginalità significa più devianza: è una legge in sociologia, non ci inventiamo nulla. E di sicuro la strada allontana le persone da prospettive di futuro». Tutto questo lavoro - e altro, perché ci sono anche i laboratori di falegnameria e i corsi di italiano di Penny Wirton e gli incontri nelle scuole - richiede persone ma anche denaro. È di oltre un milione di euro il costo di un anno di attività, con circa 700mila euro di aiuto provinciale. Ma non basta, perché la domanda aumenta: il bando, infatti, era misurato sui dati del 2022, quando c'erano un po' più di cento pasti al giorno. Ora, come detto, sono duecento. «Gli incrementi di fondi rispetto al bando ci sono stati dati. E ringraziamo. Se sono sufficienti? No. E anche per questo ci muoviamo con tante iniziative, come quella di "Un posto alla volta". E i trentini rispondono, la solidarietà e la sensibilità non mancano».