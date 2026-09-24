TRENTO. Tre posti a tempo indeterminato per assistenti informatici: la Provincia autonoma di Trento ha aperto un nuovo concorso pubblico per rafforzare il personale della macchina amministrativa. Le posizioni riguardano la figura professionale di assistente informatico/statistico, indirizzo informatico, nell'area degli istruttori, livello base, prima posizione retributiva del ruolo unico del personale provinciale.

Il concorso è per esami e prevede complessivamente tre assunzioni a tempo indeterminato. Uno dei posti è riservato ai volontari delle Forze armate. La procedura rientra nel piano di assunzioni avviato dalla Provincia con l'obiettivo di rinnovare e rafforzare la struttura amministrativa.

Per partecipare è necessario essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'accesso all'università. Non è quindi richiesta, per l'ammissione indicata nel bando, una laurea specifica in ambito informatico.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro le ore 23.59 di venerdì 23 ottobre 2026. La selezione prevede una prova scritta e una prova orale, finalizzate ad accertare le competenze professionali necessarie allo svolgimento delle mansioni previste per il profilo. Al termine delle prove sarà formata la graduatoria di merito.

Per chi fosse interessato a partecipare, il testo integrale del bando contiene i requisiti, le modalità di presentazione della candidatura e le indicazioni relative alle prove. Le informazioni possono essere richieste anche all'Ufficio Concorsi e assunzioni della Provincia, in via don Giuseppe Grazioli 1 a Trento, al numero 0461 496330.

Il nuovo concorso si inserisce nel più ampio percorso di ricambio e rafforzamento del personale provinciale, con particolare attenzione alle professionalità necessarie alla gestione e all'evoluzione dei servizi dell'amministrazione.