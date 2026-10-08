TRENTO. Una mattina dedicata alla prevenzione, con accesso libero e senza prenotazione. Sabato 10 ottobre torna in Trentino l’open day per la vaccinazione contro il Papilloma virus (HPV): dalle 9 alle 12 sarà possibile rivolgersi ai centri vaccinali dell’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino per verificare la propria situazione vaccinale, ricevere informazioni dal personale sanitario ed eventualmente effettuare direttamente la vaccinazione.

L’iniziativa rientra nella campagna provinciale di prevenzione contro l’HPV e si ripete ogni secondo sabato del mese, con l’obiettivo di rendere più semplice l’accesso alla vaccinazione. Per l’open day non è infatti necessario fissare un appuntamento.

Il vaccino utilizzato è il 9-valente. La vaccinazione è gratuita per gli uomini fino ai 30 anni e per le donne fino ai 40 anni, purché siano iscritte al Servizio sanitario provinciale e non abbiano ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale.

L’HPV, il papillomavirus umano, è un virus molto diffuso che può essere all’origine di diverse forme tumorali. In Trentino, secondo i dati forniti dall’Azienda sanitaria, vengono diagnosticati ogni anno circa 48-50 nuovi tumori correlati all’HPV, pari all’1,3% del totale. Tra le patologie rientrano, oltre ai tumori del collo dell’utero, anche neoplasie dell’orofaringe e di altre sedi.

La campagna vaccinale, avviata lo scorso anno e prevista fino al 2027, punta a incrementare ulteriormente le coperture e a intervenire prima che l’infezione possa provocare lesioni precancerose.

La strategia adottata in Trentino si basa su tre strumenti: gratuità della vaccinazione, chiamata attiva e open day mensili. Per alcune fasce d’età e coorti di nascita, infatti, l’invito alla vaccinazione viene inviato direttamente a casa.

Non sarà comunque necessario attendere l’open day per vaccinarsi. Le sedute vaccinali vengono organizzate anche durante la settimana: è possibile prenotare attraverso l’app TreC+ oppure contattando il Cup al numero 0461 379400.

Sabato 10 ottobre l’accesso libero sarà possibile nei centri vaccinali di Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Rovereto, Tione di Trento e Trento.

A Trento il punto vaccinale sarà quello di via Conci 84. A Rovereto l’appuntamento sarà alla Casa della Comunità di vicolo Paiari 13, mentre a Pergine il servizio sarà disponibile all’Ospedale riabilitativo Villa Rosa di via Spolverine 84.

L’open day rappresenta quindi un’occasione per chi deve ancora iniziare o completare il ciclo vaccinale, ma anche per chi vuole semplicemente verificare il proprio stato vaccinale e ricevere informazioni direttamente dagli operatori sanitari.

L’obiettivo della campagna è rafforzare la prevenzione attraverso una vaccinazione resa il più possibile accessibile, intervenendo prima che il virus possa determinare conseguenze più gravi sulla salute.

C.L.