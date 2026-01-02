TRENTO. Nella serata di Capodanno i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un uomo di 30 anni, di nazionalità pakistana, ritenuto responsabile di una rapina ai danni di un cittadino italiano.

L’intervento è avvenuto nel pieno dei servizi straordinari predisposti per le festività, con pattuglie rafforzate sul territorio urbano. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava camminando lungo il Cavalcavia San Lorenzo quando è stata avvicinata dall’uomo, che ha iniziato a chiedere con insistenza del denaro.

Ai ripetuti rifiuti, l’aggressore avrebbe reagito con violenza, colpendo il cittadino al volto con pugni e facendolo cadere a terra. La scena è stata notata da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato il 112. L’arrivo delle pattuglie dei carabinieri è stato rapido e ha consentito di interrompere l’azione e mettere in sicurezza la vittima. Gli accertamenti svolti sul posto e la ricostruzione dei fatti hanno portato alla dichiarazione di arresto dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti.

Al termine delle formalità, l’arrestato è stato condotto nel carcere di Spini di Gardolo. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione rafforzate in città durante le festività. La pianificazione definita in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha previsto un’intensificazione dei controlli e dei servizi di vigilanza, con l’obiettivo di garantire una presenza costante sul territorio e una risposta immediata agli episodi di criminalità.