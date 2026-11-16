TRENTO. Nuovi fondi per chi vuole acquistare la prima casa, meno convocazioni per gli accertamenti dell'invalidità civile e verifiche sull'attività libero-professionale dei medici. Sono alcuni degli interventi emersi durante l'esame della manovra finanziaria provinciale 2027-2029 in Prima Commissione, dove sono stati ascoltati gli assessori Simone Marchiori e Mario Tonina.

Sul fronte abitativo, la Provincia si prepara a stanziare nuove risorse per ampliare la platea dei beneficiari del contributo per l'acquisto della prima casa, dopo le criticità emerse con il precedente click day. Rispondendo alle domande del consigliere Walter Kaswalder, Marchiori ha anticipato che ulteriori fondi arriveranno in Giunta nella seduta di venerdì. L'ampliamento sarà accompagnato da criteri di accesso, con particolare attenzione ai giovani e limiti legati al reddito. Non sono ancora stati precisati l'importo dello stanziamento aggiuntivo e le modalità del nuovo intervento.

Tra le novità in ambito sanitario, l'assessore Mario Tonina ha illustrato una semplificazione degli accertamenti per il riconoscimento dell'invalidità civile. Quando la documentazione medica presentata sarà già sufficiente, i pazienti non dovranno essere convocati per una visita in presenza. La consigliera Paola Demagri ha chiesto di estendere il principio anche alle procedure legate alla legge 104. Tonina ha assicurato che la Giunta interverrà con un apposito emendamento.

Sempre in ambito sanitario, il confronto si è concentrato sull'attività intramoenia, ovvero le prestazioni libero-professionali svolte dai medici all'interno delle strutture pubbliche. Il tema è stato sollevato dal consigliere Paolo Zanella, che ha chiesto quali interventi intenda adottare la Provincia per tutelare il servizio pubblico, considerando anche il peso delle liste d'attesa. Tonina ha annunciato una revisione della disciplina contrattuale e controlli sulle situazioni anomale o improprie.

L'assessore ha però escluso l'ipotesi di bloccare completamente la libera professione, sottolineando la necessità di trovare un equilibrio tra le prestazioni aggiuntive offerte dai medici e il funzionamento della sanità pubblica. Anche il consigliere e medico Marcello Valduga ha richiamato il rischio di disparità tra chi può permettersi di ricorrere alla sanità privata e chi, a causa dei costi, rinuncia alle cure. Tonina ha inoltre ricordato che, nonostante gli interventi avviati per affrontare le criticità del sistema informatico di Asuit, in alcune discipline permane ancora un arretrato significativo.

Infine, tra i temi affrontati in Commissione, anche i servizi rivolti alle persone con autismo e alle loro famiglie. Rispondendo alla consigliera Vanessa Angeli, che aveva ricordato come gli interventi fossero attesi già all'inizio del 2026, Tonina ha riconosciuto i ritardi, assicurando che il progetto è vicino alla fase operativa. Entro la fine dell'anno dovrebbe essere attivato un sito internet dedicato, mentre è già in lavorazione una cartella sociosanitaria integrata. Nel confronto è stata inoltre ribadita la necessità di uno sportello, sia telefonico sia fisico, per offrire alle famiglie un punto di riferimento diretto.

Sono dunque diversi gli ambiti interessati dalle misure illustrate durante l'esame della manovra, che dovranno ora proseguire il proprio iter istituzionale prima di tradursi in interventi concreti.