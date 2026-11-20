TRENTO. Oltre 180 persone coinvolte in due giornate dedicate alla prevenzione sanitaria gratuita. È il bilancio della campagna «Sentiamoci in Salute», promossa dalla Uil Pensionati del Trentino in collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Trento, che il 18 e 19 novembre ha fatto tappa a Rovereto e Trento.

La prima giornata si è svolta al Circolo Pensionati di Lizzanella, a Rovereto, dove sono state controllate 78 persone. Il giorno successivo l'iniziativa ha raggiunto la Circoscrizione San Giuseppe-Santa Chiara, a Trento, con più di cento partecipanti.

Durante gli appuntamenti i volontari della Croce Rossa hanno misurato la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e la saturazione dell'ossigeno. Un'infermiera si è occupata dei controlli di colesterolo e glicemia, mentre tecnici specializzati hanno effettuato verifiche dell'udito.

La campagna di novembre segue un'iniziativa analoga organizzata lo scorso aprile e sarà riproposta nella primavera del 2027, con l'obiettivo di estendere i controlli anche ad altre località del Trentino.

L'intento, spiega la Uil Pensionati, è avvicinare un numero sempre maggiore di cittadini, soprattutto le persone anziane, alla prevenzione. Tra le criticità segnalate dall'organizzazione ci sono i tempi di attesa del servizio sanitario provinciale e la progressiva riduzione della presenza dei medici di famiglia, fattori che possono portare a rimandare i controlli.