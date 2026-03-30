TRENTO. La prossima settimana sarà necessario eseguire un intervento di manutenzione straordinaria sul ponte San Lorenzo, infrastruttura strategica di collegamento tra il centro cittadino, la tangenziale e le direttrici verso il monte Bondone e il lago di Garda.



L'intervento si è reso necessario a seguito dei sopralluoghi tecnici effettuati nelle scorse settimane dal servizio Gestione strade e fabbricati. Le verifiche hanno evidenziato un degrado significativo dei giunti stradali, con distacchi dei rivestimenti plastici e l’esposizione dei bulloni e dei piatti portanti in acciaio. Tale condizione, verosimilmente aggravata nell’ultimo periodo dal transito dei mezzi pesanti e delle lame sgombraneve, rappresenta un potenziale pericolo per la circolazione, in particolare per moto e biciclette.



Le operazioni di cantiere prevedono la rimozione dei giunti esistenti, la fresatura della pavimentazione e la posa di nuovi componenti strutturali, oltre all’asfaltatura finale. Per limitare i disagi alla cittadinanza, i lavori saranno suddivisi in tre fasi distinte.



Mercoledì 8 aprile, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, verrà disposta la chiusura della carreggiata sud con l'istituzione del senso unico sulla corsia opposta, mentre giovedì 9 aprile, sempre dalle ore 8.30 alle ore 16.30, la limitazione riguarderà la carreggiata nord, consentendo il transito solo sulla corsia sud. A partire dalla serata di venerdì 10 aprile e per le sette notti successive invece si renderà necessaria la chiusura totale del ponte in entrambi i sensi di marcia, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5.30.



L’Amministrazione comunale invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica di cantiere e alle indicazioni poste in concomitanza dei principali nodi per pianificare percorsi alternativi ed evitare disagi negli spostamenti in entrata città e verso la tangenziale o le valli.