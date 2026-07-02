RAVINA. Il nuovo ponte di Ravina sull'Adige è pronto a entrare nella fase più delicata dei lavori. Entro la fine di luglio è infatti previsto il primo varo della struttura metallica da mille tonnellate, ormai quasi completamente assemblata.

Durante un sopralluogo in cantiere, il presidente Maurizio Fugatti ha sottolineato l'importanza dell'intervento, finanziato con 16 milioni di euro, che consentirà di aumentare la sicurezza idraulica del fiume e di migliorare i collegamenti con il futuro Polo ospedaliero e universitario di Trento.

Il nuovo ponte, lungo circa 103 metri, sostituirà l'attuale attraversamento in calcestruzzo. L'eliminazione delle pile presenti nell'alveo dell'Adige permetterà di ampliare la sezione del fiume, riducendo il rischio in caso di piena. La nuova infrastruttura ospiterà inoltre la viabilità veicolare, le piste ciclabili e i percorsi pedonali.

Dopo il primo varo inizieranno le operazioni più complesse del cantiere: il ponte sarà traslato temporaneamente, verrà demolita la struttura esistente e, una volta completati i lavori, il nuovo attraversamento sarà posizionato definitivamente. L'intervento, avviato nel marzo 2025, dovrà essere completato in 580 giorni.