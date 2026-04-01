TRENTO. La polizia locale ha un ruolo sempre più importante nella gestione della sicurezza a Trento. In particolare il presidio delle zone ritenute più «calde» è aumentato così come il numero degli agenti schierati in strada.



«La presenza alla Portela è pressoché quotidiana, con una pattuglia dislocata in piazzetta Da Vinci anche a tutela della scuola dell'infanzia Zanella. Il servizio nella zona si alterna e a volte si affianca a quello in piazza Dante. C'è poi l'ufficio del Nucleo civico in via Torre Vanga. Oltre ai controlli nei sobborghi», spiega il comandante Alberto Adami.



E sono in arrivo altri diegi agenti che porteranno l'organico a 140 unità. Intanto, lunedì sono stati arrestati due giovani che secondo gli inquirenti sono i responsabili dell'accoltellamento di un ragazzo in via Rosmini lo scorso 19 marzo.



Tutto sull’Adige in edicola