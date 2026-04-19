TRENTO. Una segnalazione insolita ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine nella mattinata di domenica 19 aprile lungo il torrente Fersina, dove alcuni pescatori hanno notato un oggetto sospetto tra l’acqua e i sassi del greto. L’allarme – come reso noto dal Tgr Rai – è partito poco dopo le 10 e ha portato sul posto la polizia e il nucleo Saf dei vigili del fuoco, chiamati a operare in sicurezza per il recupero. La presenza dei mezzi di soccorso ha richiamato l’attenzione di diversi passanti, creando momenti di apprensione nell’area.

Dopo il recupero, l’oggetto si è rivelato essere una pistola priva di reale capacità offensiva: si tratta infatti di una scacciacani. Le condizioni dell’arma, visibilmente deteriorata e segnata dalla ruggine, fanno pensare a una permanenza prolungata nell’acqua.



Resta ora da chiarire come sia finita nel corso del Fersina. Sono in corso accertamenti per ricostruire la provenienza dell’oggetto e verificare eventuali responsabilità legate al suo abbandono.