TRENTO. Daniele Demattè, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, torna a denunciare la situazione di degrado nel quartiere di Piedicastello e annuncia la presentazione di una domanda di attualità rivolta al sindaco per chiedere interventi concreti.

Secondo Demattè, con l'arrivo dell'estate si ripetono episodi che suscitano preoccupazione tra residenti e passanti. Tra questi, segnala persone senza fissa dimora che utilizzano la fontana della piazza per lavarsi nelle prime ore del mattino. Il consigliere richiama inoltre la presenza di accampamenti con tende, materassi e rifiuti in diverse aree del quartiere.

«È uno spettacolo inaccettabile che umilia l'intero quartiere e tutti noi», afferma Demattè, secondo il quale la situazione sarebbe il segno di un progressivo abbandono del territorio e di una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini che vivono e lavorano nel rione.

Per questo motivo il consigliere comunale annuncia che nelle prossime ore presenterà una domanda di attualità in Consiglio comunale. L'obiettivo, spiega, è ottenere dall'amministrazione comunale indicazioni sulle misure che intende adottare per contrastare gli episodi segnalati, intervenire sugli accampamenti abusivi e ripristinare il decoro urbano a Piedicastello. «I cittadini sono stanchi di vedere il loro quartiere ridotto in questo stato ed è ora di agire. Piedicastello merita molto di più, Trento merita molto di più», conclude Demattè.