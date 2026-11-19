TRENTO. Circondato dal "branco", bloccato, picchiato e rapinato del denaro che aveva nel portafoglio. Vittima un ventenne, che stava rientrando a casa di notte con il monopattino. La vicenda, avvenuta in valle del Chiese, risale alla primavera di due anni fa ed è stata oggetto di un'approfondita indagine da parte dei carabinieri e della procura di Trento. Quattro i giovani individuati come responsabili, un minorenne e tre maggiorenni. Per questi ultimi il processo si è chiuso nei giorni scorsi con un'assoluzione con formula dubitativa per insufficienza o contraddittorietà delle prove raccolte: non è stata raggiunta la certezza oltre ogni ragionevole dubbio in merito alla loro responsabilità. La decisione è stata presa dal collegio presieduto da Rocco Valeggia, con a latere i giudici Marta Schiavo e Luigi Lunardon.

Il giovane, vittima della rapina, aveva subito denunciato l'accaduto, fornendo particolari che hanno portato gli investigatori ad identificare i presunti autori del reato nel giro di poche ore. Ha raccontato che era mezzanotte e trenta circa quando ha visto un'auto rallentare la marcia e poi mettersi di traverso lungo la strada per sbarragli il passo. Il ragazzo, impossibilitato a proseguire, era stato costretto a fermarsi. A quel punto dall'auto sarebbero scesi in tre, con un manganello: in due - così aveva riferito agli investigatori - lo avevano tenuto fermo per le braccia, mentre il terzo gli aveva dato uno pugno in faccia per poi prendergli dalla tasca dei pantaloni il portafoglio ed impossessarsi dei 300 euroche erano all'interno. Gli aggressori non si erano limitati ai soldi, ma avevano preteso anche il cellulare. Uno del "branco", a quel punto, avrebbe colpito la vittima al busto con un manganello, senza però riuscire a sottrarre il telefonino. I tre erano poi risaliti in auto, dove li aspettava il complice, per poi sparire nella notte.

Le indagini dei carabinieri avevano portato all'identificazione di quattro soggetti, tutti residenti nelle Giudicarie: si tratta di due fratelli che all'epoca dei fatti avevano 26 e 23 anni, di un ventenne e di un ragazzo di 17 anni. La procura aveva chiesto il giudizio immediato per i tre maggiorenni. Nel corso del processo, iniziato nel febbraio dello scorso anno, era stata sentita anche la vittima. Gli imputati - i due fratelli difesi dall'avvocato Andrea Antolini e il ventenne assistito dall'avvocato Ivan Alberti - hanno sempre respinto le accuse. Nel corso dell'istruttoria sono emersi alcuni elementi in contrasto con quanto contenuto nella denuncia della vittima e che hanno fatto sorgere il dubbio. Dubbio che ha poi portato all'assoluzione.

Ma. Vi.