TRENTO. Il campetto da basket di piazza Venezia si presenta alla città con un nuovo look e una festa insieme ai campioni della Dolomiti Energia Trentino. Martedì 22 settembre, a partire dalle 17, è in programma l'inaugurazione dello spazio riqualificato nell'ambito del patto di collaborazione “Campetti: conosci, cura e pratica lo sport nei playground di Trento”. Per l'occasione Aquila Basket promuove “Play the Ground”, un pomeriggio aperto a famiglie e appassionati.

Sul campo scenderanno i giocatori della prima squadra della Dolomiti Energia Trentino, affiancati dai bambini del minibasket e dai ragazzi del settore giovanile. I più piccoli potranno tirare a canestro insieme ai cestisti bianconeri, scattare fotografie e partecipare a un pomeriggio di sport, musica e divertimento. L'obiettivo è trasformare l'inaugurazione in una vera festa di quartiere aperta a tutta la cittadinanza.

Il campetto, intitolato a Gianni Brusinelli, è stato interessato da lavori sui tabelloni e dal rifacimento della colorazione del terreno di gioco, studiata anche in relazione alla sua collocazione all'interno dell'area verde. La riqualificazione punta non soltanto a rinnovare l'impianto, ma anche a restituire alla città uno spazio pubblico sicuro e inclusivo, favorendo la socialità e la pratica dello sport all'aperto.

L'intervento nasce dal patto di collaborazione formalizzato tra il Comune di Trento e l'Associazione Gianni Brusinelli, insieme ad Aquila Basket Trento 2013 e Trust Aquila Basket. Al progetto hanno collaborato anche la Federazione Italiana Pallacanestro Trentino-Alto Adige e diverse aziende del Consorzio Aquila Sport Trento, contribuendo alla realizzazione della riqualificazione e alla restituzione del playground alla comunità.