TRENTO. Ha perso il controllo della sua auto, un fuoristrada Suzuki Jimny, e si è ribaltato in mezzo alla strada, per fortuna senza farsi male.

È successo questa mattina, intorno alle 9.40, in via Santi Cosma e Damiano, sulla strada che porta alla Vela.

Sul posto un’ambulanza e un’auto medica, oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e garantito la viabilità con senso unico alternato.

Il conducente, un ragazzo di 24 anni, non ha riportato ferite e ha rifiutato il trasporto in ospedale.