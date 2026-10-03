TRENTO. Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, sabato 3 ottobre, nel quartiere di Madonna Bianca, a Trento sud, dove alcuni residenti hanno riferito di aver udito diversi colpi provenire dalla zona nei pressi della torre 13.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra mobile, impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. I contorni dell’episodio sono ancora tutti da chiarire, così come l’origine e il numero dei colpi uditi dagli abitanti.

Nella zona sarebbe stata inoltre individuata una vettura con i vetri in frantumi. Gli investigatori stanno verificando se il danneggiamento dell’auto sia direttamente collegato agli spari segnalati nel quartiere.

Gli accertamenti sono in corso e al momento non sono disponibili ulteriori elementi sulla dinamica né sulle persone eventualmente coinvolte.