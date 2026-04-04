TRENTO. Torna al centro dell’attenzione la situazione di Passaggio Peterlongo, nel cuore della città, a pochi passi da Piazza Dante. Un’area centrale che, secondo diverse segnalazioni, sarebbe interessata da episodi di degrado e attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.



A sollevare il caso è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Daniele Demattè, che parla di una condizione ormai critica. “Le segnalazioni che ricevo ogni giorno delineano un quadro inquietante: il passaggio è diventato un punto di ritrovo per consumo e spaccio di droga”, afferma. Tra gli episodi riferiti anche quello di una cittadina che avrebbe assistito alla preparazione di dosi in pieno giorno.



La posizione rende la vicenda particolarmente delicata. L’area si trova infatti nelle immediate vicinanze della biblioteca comunale, frequentata quotidianamente, e a breve distanza da sedi istituzionali e dal presidio della polizia locale. “Com’è possibile che l’illegalità si manifesti così apertamente?”, osserva Demattè, sottolineando la necessità di interventi rapidi.



Il consigliere annuncia quindi un’iniziativa formale. Nelle prossime ore presenterà un’interrogazione al sindaco per chiedere chiarimenti e azioni concrete. L’obiettivo è quello di riportare sicurezza e legalità in una zona centrale della città, evitando ulteriori criticità.