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TRENTO. Si sono conclusi i lavori di manutenzione ai bagni pubblici del parco delle Coste, iniziati lo scorso 20 luglio dopo la segnalazione di una perdita dall’impianto idraulico.
L’intervento ha riguardato il completo rifacimento delle tubazioni dell’acqua così da risolvere in modo definitivo la criticità riscontrata. Contestualmente sono stati sostituiti anche i due termosifoni presenti nei locali, ormai datati.
I lavori si sono svolti senza rendere necessaria la chiusura dei servizi igienici, tranne che per la giornata di lunedì 27 luglio in cui sono stati eseguiti i collegamenti al nuovo impianto.