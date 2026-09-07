TRENTO. Nuova segnalazione di un disservizio al parcheggio San Lorenzo, dove alcuni automobilisti sarebbero rimasti in attesa per circa 40 minuti davanti alla sbarra dell’uscita prima che la situazione venisse risolta. La vicenda è stata segnalata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Daniele Demattè, che chiede chiarimenti sul funzionamento del sistema di assistenza predisposto per le emergenze.

Secondo quanto riferito, non sarebbe il primo episodio. Già nel giugno scorso era stata segnalata una situazione analoga: lo stesso consigliere aveva raccontato di essere rimasto bloccato all’uscita e di aver contattato per due volte il numero di emergenza indicato sul biglietto, senza ricevere risposta.

La questione era stata successivamente portata in Consiglio comunale. In quella sede, riferisce Demattè, l’assessore Brugnara aveva assicurato che il problema sarebbe stato risolto. Il nuovo episodio riporta quindi l’attenzione sul funzionamento della barriera e, in particolare, sulle modalità con cui viene garantita l’assistenza agli utenti in caso di malfunzionamento.

Al centro della segnalazione c’è proprio il servizio di emergenza collegato alla sbarra automatica. In caso di blocco, sostiene il consigliere, dovrebbe essere possibile ottenere assistenza in tempi rapidi. La richiesta riguarda quindi sia l'affidabilità del sistema di accesso e uscita sia la capacità di intervenire quando si verifica un'anomalia.

Nel suo intervento viene inoltre richiamato un precedente relativo all’area camper di Trento Sud, dove lo scorso anno erano stati segnalati problemi al cancello e difficoltà nel contattare il servizio di emergenza. Un episodio che viene ora indicato come ulteriore elemento da verificare.

La richiesta è quindi rivolta all’amministrazione comunale e a Trentino Mobilità, con l’obiettivo di chiarire quanto accaduto e verificare il funzionamento del servizio di assistenza. Resta da capire quali interventi siano stati effettuati dopo la precedente segnalazione e se siano sufficienti a evitare il ripetersi di situazioni analoghe.