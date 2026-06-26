TRENTO. Due furti nel giro di un mese ai danni del Panificio Adria di via Petrarca, a Trento. A essere presa di mira è stata la nuova attività commerciale, dove un uomo si sarebbe introdotto in entrambe le occasioni dopo aver forzato una finestra sul retro del negozio.

Secondo quanto ricostruito, il ladro avrebbe sottratto ogni volta alcune centinaia di euro di fondo cassa, provocando anche danni alla struttura. L'ultimo episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì 23 giugno.

A denunciare l'accaduto è la Federazione medie e piccole imprese Trentino Alto Adige, attraverso il segretario nazionale Salvatore Grimaldi. «Esprimiamo forte preoccupazione per l'effrazione avvenuta ai danni della nuova attività del territorio, già nostra azienda associata. Il locale è stato nuovamente forzato e dalla cassa sono stati sottratti contanti, provocando ulteriori danni alla struttura e interrompendo il normale svolgimento dell'attività», afferma Grimaldi.

Le immagini dell'impianto di videosorveglianza, prosegue la Federazione, confermerebbero un elemento particolarmente preoccupante: ad agire sarebbe stato lo stesso individuo che aveva già colpito il panificio circa un mese fa. Per questo viene chiesta una rapida individuazione del responsabile e un rafforzamento dei controlli sul territorio, per tutelare le attività commerciali della città.