TRENTO. Apre al pubblico Palazzo Trentini, una delle residenze barocche più suggestive della città e sede del Consiglio della Provincia autonoma di Trento. L’iniziativa propone visite guidate con esperienza immersiva negli ambienti storici del palazzo, permettendo ai partecipanti di conoscere da vicino spazi, funzioni e storia dell’edificio.

Il percorso è pensato per accompagnare i visitatori tra sale e ambienti di rappresentanza, offrendo un racconto che intreccia architettura, arte e vita istituzionale. La visita consente di approfondire il valore storico del complesso e il ruolo che oggi svolge come sede dell’assemblea legislativa provinciale.

La partecipazione è gratuita e la durata dell’esperienza è di circa un’ora. Per garantire qualità e sicurezza, ogni visita prevede un numero massimo di 25 persone, con accompagnamento da parte di guide specializzate.

Le date a disposizione per le visite sono due: lunedì 29 dicembre 2025 e lunedì 5 gennaio 2026, in entrambi i casi alle ore 17.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0461 213240 o scrivere alla mail presidenza@consiglio.provincia.tn.it

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