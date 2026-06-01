TRENTO. A causa della pioggia prevista per domani sera, martedì 2 giugno, è stato rinviato a mercoledì 3 giugno l'evento "2 giugno 1946: È nata!". L'appuntamento è sempre alle 21 in piazza Duomo, che per l'occasione si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per lo spettacolo teatrale immersivo dedicato alla memoria storica e civile del nostro Paese.

Il focus della serata sarà la rievocazione del referendum del 1946. Attraverso un allestimento scenografico storico curato nei minimi dettagli, la piazza tornerà a respirare l'atmosfera di quel giugno cruciale. Particolare rilievo sarà dato al primo voto delle donne: un momento di rottura e di speranza che ha segnato l'inizio della nostra moderna democrazia.

Attori e figuranti guideranno il pubblico tra i dubbi, le passioni e l'entusiasmo di chi, in alcuni casi per la prima volta, stringeva tra le dita la matita copiativa per decidere il futuro dell'Italia.