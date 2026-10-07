TRENTO. Dalle opere di prevenzione alla gestione dei rifiuti, dalla segnaletica ai danni provocati dalla fauna, fino al confronto con allevatori, cacciatori e apicoltori. Il Trentino ha aperto il proprio territorio agli esperti internazionali dell'orso, trasformandosi per quattro giornate in un laboratorio a cielo aperto sulle strategie di convivenza tra grandi carnivori e comunità locali.

L'occasione è stata la post-conference trip dell'International Association for Bear Research and Management, l'appuntamento che segue tradizionalmente il congresso dell'organizzazione internazionale. Dopo la 29esima Conferenza IBA, che si è svolta a Pescasseroli, nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, un gruppo di quasi 40 tra ricercatori, esperti e gestori provenienti da diversi continenti ha raggiunto il Trentino per conoscere direttamente il territorio e il modello di gestione della popolazione di orsi.

Un ritorno significativo, a distanza di 21 anni. Nel 2005 era stato infatti proprio il Trentino a ospitare la 16esima Conferenza IBA, la prima organizzata in Italia. Allora, concluso il congresso, i partecipanti si erano spostati in Abruzzo. Questa volta il percorso è stato invertito: dall'Appennino alle Alpi, con il Settore grandi carnivori del Servizio faunistico della Provincia impegnato ad accompagnare gli esperti alla scoperta delle caratteristiche del territorio trentino.

Il confronto non si è limitato alla teoria. Una delle giornate è stata dedicata interamente alla presenza dell'orso e alle misure adottate per gestirla, mostrando ai partecipanti gli interventi di prevenzione, la gestione dei rifiuti, la segnaletica, le situazioni di danno e le modalità operative adottate sul territorio.

Il gruppo ha incontrato inoltre alcune delle categorie che vivono quotidianamente il rapporto con la presenza dell'orso: allevatori, cacciatori e apicoltori. Un passaggio importante perché la gestione dei grandi carnivori non riguarda soltanto gli aspetti biologici della specie, ma anche l'impatto che la sua presenza produce sulle attività e sulla vita delle comunità.

Gli esperti hanno visitato anche una stazione del Corpo forestale del Trentino, per conoscere da vicino l'organizzazione e il lavoro quotidiano degli operatori chiamati a intervenire sul territorio.

Il confronto era iniziato già a Pescasseroli, dove la delegazione del Servizio faunistico trentino aveva presentato la situazione locale, mettendo in relazione i risultati raggiunti sul piano biologico con le difficoltà legate alla dimensione sociale della presenza dell'orso.

È proprio questo uno degli aspetti che rende il caso trentino osservato con attenzione anche oltre i confini italiani. La popolazione alpina di orso è infatti al centro di studi e strategie di gestione che devono tenere insieme conservazione della specie, prevenzione e sicurezza, attività economiche e rapporto con le comunità.

La post-conference trip ha inoltre permesso di rafforzare i rapporti con diversi gruppi di ricerca europei, in particolare con quelli dei Paesi scandinavi, considerati all'avanguardia nello studio dell'orso bruno. L'obiettivo è proseguire lo scambio di esperienze e conoscenze anche negli anni a venire.

Il programma della visita ha affiancato agli approfondimenti sull'orso anche la conoscenza del territorio trentino. Il viaggio, svolto dal 26 al 29 settembre, ha previsto infatti escursioni nelle aree frequentate dai plantigradi e momenti dedicati alla cultura e alla storia locale, con visite a castelli, cantine e al Muse.

Un modo per mostrare agli ospiti internazionali non soltanto come il Trentino affronta la presenza dell'orso, ma anche il contesto umano, ambientale e culturale nel quale quella presenza si inserisce.

Il prossimo appuntamento internazionale dell'IBA è già fissato: nel 2029 la Conferenza si terrà a Belgrado, in Serbia. Nel frattempo, il confronto avviato tra territori e gruppi di ricerca proseguirà con l'obiettivo di mettere in comune esperienze e strumenti per affrontare una delle questioni più complesse della gestione della fauna selvatica: trovare un equilibrio possibile tra la tutela dell'orso e la vita delle comunità che condividono il suo territorio.