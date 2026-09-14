TRENTO. Si amplia la rete di OnOff, il servizio notturno di trasporto pubblico a chiamata. Da mercoledì sera ai due autobus che oggi collegano il centro con le aree collinari di Villazzano, Povo, Cognola e Martignano si aggiungerà un terzo mezzo, permettendo di raggiungere anche Vela, Piedicastello, Mattarello e Meano.

Il potenziamento, approvato dalla Giunta comunale, punta a rispondere alle richieste arrivate negli ultimi mesi sia dagli studenti sia dalle comunità interessate. «Siamo proprio felici di annunciare questo potenziamento, una misura prevista dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e fortemente richiesta dalla popolazione studentesca e non solo – spiega l'assessore alla Mobilità sostenibile Michele Brugnara –. L'attivazione è stata infatti sollecitata anche dalle comunità locali e dalle Circoscrizioni».

OnOff è attivo quattro sere alla settimana, dal mercoledì al sabato, dalle 23 alle 3 di notte. Il costo è quello di un normale biglietto o abbonamento del trasporto pubblico. A differenza di una linea tradizionale, non segue un itinerario fisso: attraverso l'applicazione “OnOff Trento” gli utenti possono indicare l'orario e le fermate di partenza e arrivo. Il sistema organizza quindi il percorso dei mezzi sulla base delle prenotazioni, che possono essere effettuate in tempo reale oppure programmate per i giorni successivi.

Partito in via sperimentale nell'autunno del 2023, su impulso del mondo universitario e con la collaborazione di Trentino Trasporti, il servizio ha mantenuto numeri consistenti anche nel 2026. Tra gennaio e luglio sono stati trasportati 6.070 passeggeri per complessivi 3.965 viaggi, con una media di 902 utenti al mese. Le prenotazioni mensili sono state mediamente 566, oscillando tra 450 e 670.

I giorni con maggiore utilizzo sono sabato e mercoledì, con circa 60 passeggeri, seguiti dal venerdì con 51 e dal giovedì con una trentina. La fascia più richiesta rimane quella tra mezzanotte e le 2, anche perché nelle ore precedenti sono ancora disponibili le tradizionali linee urbane.

Positivi anche i dati sulla puntualità: nel 77% dei casi gli orari di partenza e arrivo vengono rispettati, mentre nel 5% il mezzo arriva in anticipo. Nel 20% dei viaggi l'attesa raggiunge al massimo i 15 minuti previsti dal servizio e soltanto nel 3% dei casi supera questa soglia.

A fotografare le abitudini degli utenti sono anche le fermate. Le partenze si concentrano soprattutto nel centro storico, in particolare a piazza Fiera, Castello del Buonconsiglio e Santa Maria Maggiore, mentre le destinazioni principali sono Povo, Cognola, Villazzano e Martignano e le aree vicine agli studentati.

Proprio la presenza della nuova residenza universitaria di via Santi Cosma e Damiano alla Vela, insieme alle richieste delle Circoscrizioni di Mattarello e Meano, ha contribuito alla decisione di ampliare il raggio d'azione. Con il terzo autobus aumenterà contemporaneamente anche la capacità complessiva del servizio.

Il trasporto a chiamata è presente inoltre nella fascia serale tra il centro cittadino e Ravina, Romagnano e Aldeno, lungo il percorso della linea 12. In questo caso il servizio funziona tutti i giorni dalle 20 alle 00.30 e comprende anche le fermate di Belvedere, via San Francesco e quelle extraurbane tra Romagnano e Aldeno.

Per far conoscere maggiormente OnOff, il Comune di Trento ha infine avviato una campagna di comunicazione realizzata con l'istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche. Locandine, contenuti social e segnalibri saranno diffusi nei prossimi mesi attraverso i canali comunali e la Biblioteca: tra settembre e ottobre chi prenderà in prestito un libro riceverà anche un segnalibro dedicato al servizio.