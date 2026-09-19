TRENTO. «O’zapft is!», «È spillata!». Con l’apertura della prima botte è iniziata ieri sera, venerdì 18 settembre, la 14ª edizione dell’Oktoberfest Trento, che animerà la Trentino Music Arena fino al 4 ottobre. A spillare la prima birra sono stati la vicesindaca Elisabetta Bozzarelli e i ragazzi di Anffas Trentino, protagonisti del rito che ha dato ufficialmente il via alla manifestazione organizzata da Edg Spettacoli.

La cerimonia è stata aperta dai Köningsberger Musikanten, accompagnati dalla sfilata della Schützenkompanie Vigolana “Alois Zimmeter” e della Schützenkompanie am Gardasee. Sul palco anche gli organizzatori Enzo e Calogero Di Gregorio e la delegazione bavarese di Hofbräuhaus Traunstein, partner dell’evento dal 2014. Dopo la spillatura e il primo brindisi, con Luca Baz a intonare il tradizionale “Ein Prosit”, la serata è proseguita con la musica Oberkrainer della Dolomiten Bier Band.

L’edizione 2026 punta in particolare sul tema dell’inclusione, attraverso la collaborazione con Anffas Trentino. «Una festa è davvero una festa di comunità quando può essere vissuta da tutti», sottolinea l’associazione. La collaborazione accompagnerà l’intera manifestazione e avrà uno dei momenti principali il 4 ottobre. L’Oktoberfest rinnova inoltre il legame storico tra Trento e la Baviera, richiamando la figura del trentino Andrea Michele Dall’Armi, che nel 1810 contribuì all'organizzazione della festa da cui nacque l’Oktoberfest di Monaco.

Questa sera, sabato 19 settembre, si è ripartiti alle 19, con i Die Rockjäger sul palco dalle 21 e successivamente Eddy DJ. Domani, domenica 20 settembre, apertura alle 12 per la prima Domenica Family: ingresso gratuito e attività per bambini e famiglie, dai giochi di una volta ai laboratori dedicati a Lego e creatività, fino alle iniziative sul consumo consapevole e l’agricoltura biologica. La giornata si concluderà alle 19. C.L.