TRENTO. La birra finisce nel gelato, il Brezel incontra il caramello salato e l’Oktoberfest Trento si prepara a tornare con una formula che guarda sempre più a un pubblico ampio. Dal 18 settembre al 4 ottobre la Trentino Music Arena ospiterà la 14ª edizione della manifestazione, organizzata da Edg Spettacoli: tre fine settimana tra musica, gastronomia, tradizione bavarese e appuntamenti pensati anche per bambini e famiglie.

Tra le novità più curiose di quest’anno ci sono proprio i due nuovi gusti di gelato firmati Gran Roma di Riva del Garda. Il primo è alla Helles Hofbräuhaus Traunstein, con la birra utilizzata direttamente nella preparazione; il secondo abbina caramello salato e pezzi di Brezel, aggiunti al momento del servizio per mantenere la caratteristica croccantezza. Una sperimentazione che mette insieme due dei simboli della festa e il legame storico tra Trento e Monaco.

La manifestazione mantiene infatti il suo richiamo alla storia. Andrea Michele Dall’Armi, nato a Trento nel 1765 e trasferitosi a Monaco, contribuì nel 1810 ai festeggiamenti per le nozze che diedero origine alla tradizione dell’Oktoberfest. Un filo che gli organizzatori continuano a valorizzare attraverso la musica Oberkrainer, i costumi tradizionali, la gastronomia e i rapporti con la Baviera.

L’edizione 2026 punta però anche sull’inclusione. Oktoberfest Trento avvia una collaborazione con Anffas Trentino, con l’obiettivo di favorire la partecipazione e l’incontro tra persone con e senza disabilità. Il momento centrale sarà domenica 4 ottobre, quando l’associazione sarà presente alla Music Arena per la 22ª edizione di “Un Morso, un Sorso di felicità”, iniziativa di raccolta fondi destinata ad Articà, l’atelier artistico di Anffas.

Proprio le domeniche saranno dedicate in particolare alle famiglie. Il 20 e 27 settembre e il 4 ottobre, dalle 12 alle 19, sono in programma laboratori, giochi e attività per bambini, dalla “Festa con i Giochi di una Volta” ai laboratori Lego, fino agli appuntamenti con principesse, attività legate al territorio e alla natura e, nell’ultima domenica, una proposta dedicata al mondo K-Pop. Per i più piccoli ci saranno anche gelato alla fragola e al cioccolato.

La sera torna invece il cuore più tradizionale dell’Oktoberfest, con sei appuntamenti di musica Oberkrainer affidati a cinque formazioni trentine. Sul palco si alterneranno Dolomiten Bier Band, Die Rockjäger, Fleimstaler, Tirock Band e Peter Traktor, mentre per l’inaugurazione è attesa anche la Köningsberger Musikanten. Il primo appuntamento è venerdì 18 settembre: alle 19 apriranno i cancelli e alle 20.30 sarà il momento dell’“O’zapft is!”, la tradizionale apertura del primo fusto di birra.

A tavola spazio ai grandi classici della cucina bavarese e trentina: canederli, Schlutzkrapfen, würstel, stinco di maiale alla birra, Wiener Schnitzel, strudel, Sachertorte e Linzertorte. Non mancheranno i piatti dedicati ai bambini e il grande tagliere “Gemütlichkeit” pensato per la condivisione.

La birra ufficiale resta quella della Hofbräuhaus Traunstein, partner della manifestazione dal 2014. Accanto alle proposte bavaresi ci saranno anche produzioni trentine, tra cui la Dall’Armi del Birrificio Plotegher di Besenello e la Therese del Birrificio degli Arimanni di Borgo Valsugana. Disponibili anche birre analcoliche e senza glutine.

Confermata inoltre la collaborazione con Amalia Pernter 1896 di Salorno, legata alla realizzazione artigianale dei tradizionali Lederhosen. E proprio chi arriverà alla festa indossando Lederhosen o Dirndl avrà l’ingresso gratuito, così come i bambini fino a 12 anni. L’ingresso sarà gratuito anche per chi arriverà in taxi o Ncc presentando la ricevuta.

L’Oktoberfest Trento occuperà 20 mila metri quadrati alla Trentino Music Arena, con due grandi tendoni e circa 2.000 posti a sedere. Gli organizzatori stimano circa 150 persone al lavoro durante la manifestazione e, complessivamente, oltre mezzo milione di presenze nelle tredici edizioni precedenti.

Attenzione anche alla sostenibilità, con raccolta differenziata, bicchieri in vetro, stoviglie riutilizzabili e illuminazione a Led. Confermata inoltre la raccolta dei mozziconi attraverso il progetto Re-cig, mentre sarà incentivato l’utilizzo di taxi e Ncc.

L’Oktoberfest Trento 2026 si terrà dal 18 settembre al 4 ottobre. Venerdì e sabato l’ingresso al Festzelt costerà 6 euro, mentre la domenica sarà gratuito, con alcuni spettacoli a pagamento dalle 16. Per la serata inaugurale l'ingresso sarà libero per tutti fino alle 21. Possibile anche prenotare il tavolo al costo di 10 euro a persona, comprensivo di ingresso, posto riservato e prima birra da mezzo litro, con arrivo entro le 20.30.