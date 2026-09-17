TRENTO. Sarà il tradizionale “O’zapft is!”, il grido bavarese che annuncia l’apertura della prima botte, a dare il via venerdì 18 settembre alla 14ª edizione dell’Oktoberfest Trento. Alle 20, nell’area San Vincenzo - Trentino Music Arena, partirà ufficialmente la festa che per tre fine settimana porterà in città atmosfere, musica e sapori della Baviera.

Ad aprire la prima botte saranno la vicesindaca di Trento Elisabetta Bozzarelli e i ragazzi di Anffas Trentino, nuovo partner della manifestazione. Una scelta legata al messaggio dell’edizione 2026: «Una festa è davvero di tutti quando tutti possono farne parte». La cerimonia sarà accompagnata dall’arrivo della botte dalla Baviera, dalla delegazione di Hofbräuhaus Traunstein e dalle note dei Köningsberger Musikanten, con la partecipazione delle Schützenkompanie Vigolana “Alois Zimmeter” e Schützenkompanie am Gardasee.

Il rito della spillatura richiama il legame storico tra Trento e l’Oktoberfest. Alle origini della festa bavarese c’è infatti anche il trentino Andrea Michele Dall’Armi, nato nel 1765 e trasferitosi a Monaco, dove contribuì nel 1810 all’organizzazione della festa popolare nata per le nozze del principe ereditario Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia-Hildburghausen.

Il primo weekend proporrà un programma ricco di appuntamenti. Venerdì 18 settembre, dopo l’inaugurazione, salirà sul palco la Dolomiten Bier Band della Val di Fiemme, prima delle cinque formazioni trentine che accompagneranno la manifestazione con la musica Oberkrainer. Sabato 19 settembre toccherà ai Die Rockjäger dell’Alta Valsugana, mentre domenica 20 settembre sarà dedicata alle famiglie con laboratori, giochi e spettacoli.

Per la prima domenica Family sono previsti “La Festa con i Giochi di una Volta”, realizzata con Appm - Associazione Provinciale per i Minori Ets, il laboratorio di Pixel Dream Lab e le costruzioni Lego con CLV Lego User Group - Dolomites Bricks.

Anche quest’anno chi arriverà con Lederhosen o Dirndl potrà entrare gratuitamente. Gli abiti tradizionali bavaresi e tirolesi saranno al centro di una collaborazione con Amalia Pernter 1896 di Salorno, realtà specializzata nella produzione artigianale dei Lederhosen.

Sul fronte gastronomico debutteranno alcune novità, tra cui i gelati creati appositamente per l’Oktoberfest Trento da Gran Roma di Riva del Garda: il gusto alla birra Helles Hofbräuhaus Traunstein e quello al caramello salato e Brezel. Accanto ai nuovi prodotti resteranno protagonisti piatti tipici come canederli, Schlutzkrapfen, würstel, stinco marinato alla birra Dunkel, Wiener Schnitzel, Strudel, Sachertorte e Linzertorte.

L’Oktoberfest Trento sarà aperto venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle 19 alle 2, mentre domenica 20 settembre dalle 12 alle 19. Venerdì l’ingresso sarà gratuito per tutti fino alle 21; sabato e venerdì sera dopo le 21 l’accesso al Festzelt costerà 6 euro. La domenica l’ingresso alla manifestazione sarà libero. Gratis anche per chi indossa Lederhosen o Dirndl, per chi arriva con taxi convenzionato o Ncc con ricevuta e per i bambini fino ai 12 anni. C.L.