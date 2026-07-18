TRENTO. Altro deprecabile, incivile, vietato e sanzionabile abbandono di rifiuti, con annessa migrazione degli stessi. La scena si è svolta questo pomeriggio, sabato 18 luglio, alle ore 15, nel parcheggio privato di un condominio su una laterale di via Brennero, a Trento Nord.

Una macchina, guidata da un uomo che probabilmente conosceva la presenza delle telecamere di sorveglianza, ha parcheggiato nel cortile, quindi dall’auto è scesa una ragazzina che, seguendo le indicazioni di chi stava alla guida, ha scaricato due voluminosi sacchi neri che poi ha ripetutamente spostato accanto ai bidoni della raccolta differenziata.

Poi con tutta calma, chi era alla guida le ha versato dell’acqua sulle mani per risciacquarle e l’ha fatta risalire, allontanandosi velocemente.

Purtroppo le telecamere non hanno ripreso la targa della vettura, che ha fatto manovra nella zona d’ombra.

Il fatto si ripete sempre più spesso e sembrano inutili le raccomandazioni, le sanzioni ed anche le nuove cinque fototrappole che il Comune di Trento, con la Polizia Locale, posiziona nei luoghi in cui più frequentemente avviene l’abbandono.

Ed i condomini altro non possono fare che segnalare il fatto e poi affidarsi, a pagamento, a ditte specializzate per la rimozione ed il conferimento in discarica dei rifiuti non loro, ma abbandonati nelle pertinenze del loro condominio.