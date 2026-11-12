TRENTO. Nuovi spazi per studenti e docenti dell'Istituto di formazione professionale Sandro Pertini di Trento. È stato consegnato il nuovo edificio scolastico all'interno del complesso di viale Verona, un intervento da oltre 2,7 milioni di euro che rappresenta il primo risultato del più ampio progetto di riorganizzazione del polo.

Alla consegna erano presenti il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, e l'assessora all'istruzione Francesca Gerosa. Fugatti ha sottolineato l'importanza dell'investimento in corso, esprimendo soddisfazione per la disponibilità di spazi adeguati alle esigenze degli studenti. Gerosa ha invece ricordato l'impegno della Provincia nell'edilizia scolastica e il lavoro portato avanti per mettere a disposizione dell'istituto nuovi ambienti mentre il cantiere prosegue.

La struttura è stata progettata per garantire condizioni di comfort a studenti e insegnanti. Non sarà però destinata esclusivamente alla didattica: una volta completati i lavori dell'edificio principale, gli spazi potranno essere utilizzati come mensa.

Il progetto complessivo prevede infatti due edifici: quello principale, denominato Uf1 e attualmente in costruzione, e quello appena consegnato, identificato come Uf2.

Per la realizzazione di quest'ultimo sono stati investiti 2.151.567,51 euro per i lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza. Il finanziamento complessivo ammonta invece a 2.746.400 euro e comprende anche le spese tecniche, gli oneri fiscali e gli arredi.