TRENTO. Il comitato No Tav di Trento convoca i cittadini al sit-in di giovedì alle 17 in piazza Dante, davanti al palazzo della Regione. Quel giorno in Consiglio provinciale si discuterà un ordine del giorno per fermare i lavori della circonvallazione e realizzare prima la bonifica delle aree inquinate di Trento Nord. Per il comitato la posta è doppia: la mancata bonifica e il sospetto che Rfi prepari un "piano B" per aggirarla, dirottando la linea a nord. Un'eventualità che, se confermata, metterebbe in forse il fatto che la bonifica si farà mai, almeno stanti le attuali condizioni. Il sit-in, spiega il portavoce Elio Bonfanti, è indetto «per la gravità della situazione». Tutti i gruppi di minoranza in Consiglio provinciale hanno firmato la richiesta di informativa e sostengono la priorità: prima la bonifica, poi le opere. In Consiglio comunale alcune minoranze chiedono un consiglio straordinario, atteso prima di Natale.

Il cuore della denuncia è lo stato del sottosuolo. Secondo Bonfanti, dalla parte finale dello scalo Filzi fino ai due comparti del Sito di Interesse Nazionale - Carbochimica e Sloi - il terreno è saturo e non assorbe altro: gli idrocarburi restano allo stato liquido. Scavando si troverebbero vere e proprie sacche di poltiglia, paragonate alle morchie catramose che affiorano. Sotto il sottopasso di via Caduti di Nassiriya, nel sottosuolo, ci sarebbe un'ampia «piscina» di terreno e poltiglia inquinante, che misurerebbe circa 300 metri per 60, profonda 17: l'area è già sotto sequestro. Le analisi di Appa, finanziate dallo Stato con l'emendamento Ferrari-Cattoi, smentirebbero l'idea che la ferrovia separi i due fronti inquinati, e il comitato riferisce che Appa, Ispra e Inail chiedono di bonificare, mentre Rfi vorrebbe procedere con i lavori senza farsi carico di bonifiche, estranee al tracciato della linea ferroviaria.

È qui che si innesta il passaggio più delicato. Secondo il comitato, Rfi avrebbe presentato il 19 novembre alla commissione tecnica Pnrr-Pniec una richiesta sui «cameroni» per proseguire senza attraversare le aree inquinate di Trento Nord, con l'ipotesi alternativa Sorni-Lavis. Bonfanti la legge come un piano B per evitare le bonifiche, ma lo stesso tracciato di Lavis è un'ipotesi originaria, risalente al progetto della Provincia del 2003: più un ritorno che un'invenzione.

Sullo sfondo c'è la partita economica. La finanziaria prevede 500 milioni, ma i costi salirebbero da 931 a 1.433 milioni, di cui solo 150 utili allo scopo, mentre bonificare Trento Nord costerebbe oltre un miliardo, con asporto dei terreni in discarica speciale. Per il comitato i lavori sono ormai rinviati sine die: servirà una variante, con il vaglio della commissione tecnica Pnrr-Pniec e dei consigli comunali. Erano stati annunciati scavi a sud a giugno e a nord a ottobre, ricorda Bonfanti con una punta polemica: «niente, au revoir». E l'attivista Marino Cofler propone di guardare a Fidenza, comune virtuoso da cui copiare il modello di bonifica.