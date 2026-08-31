TRENTO. Per alcune famiglie trentine la corsa al posto al nido non è ancora finita. A pochi giorni dalla riapertura dei servizi per l’infanzia, prevista giovedì 3 settembre, a Trento risultano infatti 89 posti ancora disponibili. Sono distribuiti in diverse strutture della città e potranno essere assegnati alle famiglie che non hanno trovato posto nelle sedi indicate come preferenza o che hanno rinunciato alla prima proposta.

Il sistema dei nidi comunali riparte quest’anno con 27 strutture e 1.289 posti complessivi. Dei posti rimasti disponibili, 51 sono a tempo pieno e 37 a tempo parziale. Le disponibilità sono state proposte alle 79 famiglie che non avevano ottenuto un posto in uno dei due nidi indicati nella domanda. A queste si aggiungono 31 famiglie che hanno rinunciato al posto assegnato in una delle strutture scelte.

La situazione cambia sensibilmente a seconda delle zone. A Mattarello ci sono 19 posti disponibili, mentre sono 17 all’Interporto. Al MagicoCastello ne restano 19, 10 a Villazzano Tre, nove a Madonna Bianca e altrettanti a Roncafort. Quattro sono invece i posti ancora disponibili all’Orsetto Pandi e uno all’Aquilone.

Non si tratta però soltanto di posti rimasti liberi dopo le assegnazioni. Il nuovo anno educativo porta infatti anche nuova capacità ricettiva. A Mattarello apre un servizio di nido a tempo pieno all’interno della scuola dell’infanzia Il Castello, con 30 posti. Una novità che amplia l’offerta proprio in una delle aree interessate dalle attuali disponibilità.

C'è poi il ritorno dell'Orsetto Pandi, dopo due anni di chiusura. Il nido è stato completamente ricostruito, anche attraverso i finanziamenti del Pnrr, e può accogliere 60 bambini.

L'offerta è stata inoltre riorganizzata dopo la chiusura del nido a tempo parziale di viale dei Tigli. Alcuni posti sono stati redistribuiti in altre strutture: 18 posti a tempo pieno in più a Villazzano Tre, 11 a Clarina e sei posti a tempo parziale a Madonna Bianca.

Per le famiglie che non riusciranno a trovare posto nell'immediato, la graduatoria continuerà comunque a muoversi nel corso dell'anno. A gennaio sono previsti circa 70 nuovi ingressi, legati ai bambini che passeranno alla scuola dell'infanzia dopo aver compiuto tre anni entro marzo. Saranno quindi disponibili ulteriori posti nei nidi cittadini.

Le assegnazioni dei posti che si liberano durante l'anno avvengono attraverso graduatorie mensili, normalmente elaborate entro il 20 del mese. Chi presenta la domanda può inoltre indicare l'interesse a essere contattato qualora si rendano disponibili posti nel corso dell'anno educativo.

Per il prossimo anno, invece, le domande per i nidi d'infanzia relative all'anno educativo 2027-2028 potranno essere presentate dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027.