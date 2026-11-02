TRENTO. È arrivato oggi pomeriggio, 2 novembre, dal Monte Bondone l’abete bianco che illuminerà piazza Duomo durante le festività natalizie. L’albero, alto diciotto metri e con ottant’anni di vita alle spalle, sarà addobbato nei prossimi giorni con circa 24 mila luci a led bianco caldo e sfere color oro metallizzato.

Domani sarà invece la volta del secondo albero, un più giovane abete rosso di trentacinque anni e nove metri di altezza, che troverà posto nel quartiere delle Albere, in piazza delle Donne lavoratrici. Anche in questo caso l’addobbo sarà affidato a luci a led bianco.

Entrambi gli abeti provengono dal bivio di Prà della Fava e sono stati selezionati dall’Azienda forestale: la loro rimozione consente a una maggiore quantità di luce di raggiungere il suolo, migliorando la sicurezza della viabilità e favorendo allo stesso tempo la crescita di nuove piante e il rinnovamento del bosco.

Conclusi i festeggiamenti, in un’ottica di economia circolare, i due alberi saranno trasformati in legna da ardere destinata ai censiti del Monte Bondone.