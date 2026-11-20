TRENTO. Sono stati inaugurati questa mattina, venerdì 20 novembre, i Mercatini di Natale di Trento, giunti alla 32ª edizione. La cerimonia si è svolta alle 11 in piazza Fiera, con la partecipazione degli espositori e dei rappresentanti dell'Apt, del Comune e della Provincia. Dopo la tradizionale foto di gruppo e i saluti istituzionali, è stato sciolto il nodo simbolico della fune che chiudeva l'accesso alla piazza dal lato del Torrione, dando ufficialmente il via alla manifestazione.

L'apertura ha richiamato subito numerosi visitatori tra le 75 casette in legno allestite nelle due sedi di piazza Fiera e piazza Mostra. Protagonisti dell'edizione 2026 sono i prodotti dell'artigianato, le creazioni locali e le specialità gastronomiche della tradizione, in un percorso che accompagnerà cittadini e turisti durante le festività natalizie.

Stamattina, venerdì 20 novembre 2026, i discorsi delle autorità alla presenza degli operatori commerciali (video di Claudio Libera)

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 21 novembre alle 17, quando in piazza Duomo si terrà l'accensione del grande abete bianco, momento simbolico che darà ufficialmente il via a Trento Città del Natale. L'evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario natalizio del capoluogo.

Per quanto riguarda gli orari, le casette dell'artigianato saranno aperte tutti i giorni dalle 10 alle 20, mentre quelle della cucina tipica prolungheranno l'attività fino alle 21 il venerdì e il sabato. Apertura serale straordinaria anche il 7 dicembre per la gastronomia. Il 24 e 31 dicembre e il 6 gennaio chiusura anticipata alle 18, mentre il 25 dicembre i mercatini apriranno dalle 16 alle 20. Dal 26 dicembre al 5 gennaio, escluso San Silvestro, apertura dalle 10 alle 20.