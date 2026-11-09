COGNOLA. È morto sabato, a 84 anni, Vigilio Tomasi, figura storica del trasporto passeggeri e dell'autonoleggio in Trentino. Nel 1976 era stato tra i fondatori di Taxibus, società nata dall'iniziativa di Gino Valentini insieme a Enrico Maltratti e Arnaldo Menegoni, attiva fino al 2003, quando venne acquisita da Trentino Trasporti. Dopo l'esperienza imprenditoriale, Tomasi aveva continuato a lavorare come autista a noleggio con conducente, occupandosi anche dei trasferimenti di figure istituzionali. Viveva a Cognola con la moglie Graziella e lascia i figli Nicola, Davide e Martina e i nipoti. Il funerale sarà celebrato domani alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Cognola.