TRENTO. Il sindaco di Trento Franco Ianeselli ha presentato oggi, nel salone di rappresentanza di Palazzo Geremia, le due nuove consigliere delegate. Si tratta di Minella Chilà, a cui è stata affidata la delega alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere e di Francesca Fiori, che ha la delega “alle politiche di invecchiamento attivo”.

In particolare la consigliera comunale Minella Chilà ha il compito “di promuovere e sostenere politiche, iniziative e progettualità finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, favorendo la diffusione di una cultura del rispetto, della parità e della sicurezza. La delega comprende la promozione di attività di sensibilizzazione e informazione rivolte alla cittadinanza per accrescere la consapevolezza riguardo al fenomeno della violenza di genere e contribuire alla sua prevenzione. Rientra nella delega il lavoro di confronto, collaborazione e coordinamento con le associazioni e le realtà del territorio impegnate sul tema, con l’obiettivo di rafforzare la rete di supporto, ascolto e tutela delle donne. La consigliera inoltre promuoverà progetti e iniziative per migliorare la percezione e le condizioni di sicurezza nello spazio urbano, anche attraverso il coinvolgimento di esercenti e attività commerciali nella creazione di reti “punti viola” in luoghi maggiormente frequentati del territorio e luoghi di primo ascolto e supporto per le donne. Minella Chilà si occuperà infine di interventi ispirati ai principi dell’urbanistica di genere, finalizzati a rendere gli spazi pubblici più inclusivi, accessibili e sicuri.

Alla consigliera comunale Francesca Fiori è affidato il compito di promuovere e sostenere politiche, iniziative e progettualità finalizzate all’invecchiamento attivo con l’obiettivo di conciliare l’avanzamento dell’età con la qualità della vita, un ruolo cruciale nella comunità, la partecipazione sociale, culturale e civica. La delega prevede il riconoscimento dell’invecchiamento come processo che riguarda l’intero arco della vita e che richiede politiche e azioni che coinvolgano diverse generazioni. Gli ambiti di intervento individuati comprendono la promozione della salute, il contrasto alla solitudine e all’isolamento, la valorizzazione delle competenze e delle esperienze delle persone anziane e il sostegno alla loro autonomia. In questo quadro, rientra nella delega anche la promozione di percorsi di formazione e informazione per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’invecchiamento attivo, favorendo una visione positiva e inclusiva della terza età.

Il sindaco ha sottolineato come le nuove deleghe rappresentino un passo importante per rafforzare le politiche sociali del Comune di Trento, con particolare attenzione alla coesione della comunità e al benessere delle persone in tutte le fasi della vita.