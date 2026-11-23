TRENTO. «Siamo vicini all'assessora Giulia Casonato, minacciata di morte e di stupro via social per aver difeso il progetto di aprire un dormitorio per richiedenti protezione internazionale in Clarina». È la dura presa di posizione del sindaco di Trento, Franco Ianeselli, dopo gli attacchi rivolti all'assessora comunale.

Il primo cittadino sottolinea come molti cittadini abbiano espresso solidarietà a Casonato, bersagliata da utenti che utilizzano nickname oppure pubblicano insulti con il proprio nome e cognome. «Minacciare e insultare sotto un post Instagram è un reato. Che dunque va denunciato», afferma Ianeselli.

Il sindaco punta poi il dito contro il clima politico: «Oggi, anche all'interno di alcune forze politiche, non è più un tabù ricorrere all'insulto personale o alla diffamazione oppure aizzare il proprio pubblico contro la vittima di turno». Un atteggiamento che definisce «teppismo politico», capace di alimentare disprezzo, offese e calunnie.

Ma Ianeselli evidenzia anche la risposta positiva della comunità: 107 volontari hanno già dato la propria disponibilità a garantire l'apertura del nuovo dormitorio in Clarina dall'inizio di dicembre. «È questa la migliore risposta a chi vomita odio», conclude il sindaco, richiamando le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «Il sommerso del bene vi seppellirà».