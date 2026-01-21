TRENTO. Sabato 24 gennaio piazza Dante ospiterà la prima delle due edizioni speciali del Mercatino dei Gaudenti, l’appuntamento dedicato all’usato e al piccolo artigianato. Il mercatino rappresenta un’occasione di incontro e condivisione in cui privati cittadini, collezionisti, associazioni di volontariato, artisti e artigiani hobbisti possono vendere e scambiare oggetti personali, creazioni artigianali e pezzi unici.

A partire da quest’anno, alle consuete 19 giornate già previste dal calendario annuale che si svolgono tra piazza Dante e piazza Garzetti, si aggiungono due edizioni speciali organizzate esclusivamente in piazza Dante. Oltre all’appuntamento del 24 gennaio, il secondo evento straordinario è in programma sabato 25 luglio.

La scelta di introdurre queste due nuove date, collocate in mesi in cui il mercatino solitamente non si tiene, nasce dalla volontà di aumentare le occasioni di animazione della città, valorizzare piazza Dante e favorire ulteriormente momenti di incontro e socialità.

Il calendario ordinario del Mercatino dei Gaudenti rimane invariato: le edizioni continuano a svolgersi il quarto sabato del mese in piazza Dante e il secondo sabato del mese in piazza Garzetti e lungo le vie limitrofe. In piazza Garzetti il prossimo appuntamento si svolgerà sabato 14 febbraio.

L’orario indicativo di svolgimento del mercatino è dalle 8 alle 16.