TRENTO. La pioggia non scoraggia i turisti e i Mercatini di Natale di Trento confermano il loro richiamo anche nella prima domenica di apertura. Nonostante il maltempo, previsto con precisione da Meteotrentino, il centro cittadino continua a registrare un consistente movimento di visitatori.

A testimoniare l'afflusso sono anche i 15 pullman turistici parcheggiati negli spazi riservati di Sanseverino, lungo l'Adige. Prima di raggiungere l'area di sosta, i mezzi hanno fatto scendere i passeggeri in diversi punti della città, dalla stazione ferroviaria all'hub intermodale, fino a via Torre Vanga e via dei Ventuno.

In piazza Fiera è un continuo viavai di persone con gli ombrelli aperti. La pioggia rende più lenti gli spostamenti tra le casette, senza però compromettere l'atmosfera natalizia e la voglia di passeggiare tra gli stand.

A richiamare i visitatori sono soprattutto le specialità enogastronomiche, i prodotti artigianali e i piccoli regali da portare a casa. Per Trento Città del Natale, dunque, una domenica bagnata ma comunque partecipata.