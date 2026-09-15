TRENTO. Due persone che, nel cuore della notte, scaricano rifiuti in un’aiuola a Melta. La scena è stata ripresa in un video e ora il caso è stato portato all’attenzione della polizia locale di Trento.

Nelle immagini si vedono due soggetti arrivare con un’automobile e abbandonare del materiale nell’area verde, per poi allontanarsi. Un episodio avvenuto durante la notte e documentato dalla registrazione.

Chi ha segnalato l’accaduto ha fornito agli agenti anche il numero di targa dell’automobile, elemento che potrebbe consentire alla polizia locale di risalire al proprietario del mezzo e svolgere gli accertamenti necessari per identificare le persone coinvolte.

Il video rappresenta quindi un elemento utile per gli approfondimenti sul caso. Spetterà ora alla polizia locale verificare quanto accaduto e valutare gli eventuali provvedimenti nei confronti dei responsabili dell’abbandono dei rifiuti.