TRENTO. Le nuove scuole medie «Argentario» di Cognola si faranno. La promessa arriva direttamente dalla Giunta comunale, ma è evidente che mancano le risorse per finanziare direttamente il progetto di riqualificazione. La decisione è stata quella di partecipare al bando provinciale per l'edilizia scolastica con l'obiettivo di ottenere un contributo tra l'80% e il 90% della spesa che soltanto per la prima fase ammonta a 20 milioni di euro.

Costruita nei primi anni Ottanta la scuola accoglie 351 alunni in 17 classi con una sezione bilingue italiano-tedesco e condivide palestra, mensa e auditorium con la scuola primaria adiacente. L'edificio presenta prestazioni sismiche intermedie e una classe energetica bassa. Componenti e impianti sono datati e gli spazi sono pensati per una didattica superata. Ristrutturare la scuola secondaria di primo grado per intero però, avrebbe significato trasferire tutta la scuola altrove per anni e sul territorio non ci sono sedi alternative idonee. La spesa sarebbe stata concentrata in un unico grande investimento, avrebbe limitato la riorganizzazione degli spazi e lasciato la primaria senza palestra e mensa.

Il Comune, come spiegato dalla dirigente dell'ufficio Riqualificazione del patrimonio edilizio Annabella Di Trani, ha quindi scelto di riqualificare l'edificio un po' alla volta: prima si costruiscono nuove aule, poi si trasferiscono le attività, infine si demolisce. La strategia segue cinque principi guida: continuità didattica per cui la scuola resta nel quartiere per tutta la durata dei lavori, sostituzione progressiva con lotti autonomi, ciascuno utilizzabile da subito, dentro un disegno finale unitario, servizi condivisi garantiti (la palestra e mensa restano disponibili anche per le elementari), apertura alla comunità con l'auditorium e la palestra che avranno accessi propri, utilizzabili anche fuori dall'orario scolastico. Ed infine la sostenibilità economica perché l'investimento complessivo è distribuito su circa vent'anni.

La fase 1 è divisa in due parti. Nella prima (A) si demolisce l'auditorium e si costruisce il nuovo blocco con aule, spazi didattici flessibili e uffici. Nella parte B verranno trasferite le classi e si demolisce il vecchio blocco aule per realizzare i laboratori, la biblioteca e la nuova mensa. Il nuovo edificio, di circa 4.900 metri quadri lordi, è dimensionato per 15-16 classi.

Nella fase 2, quella dedicata al nuovo sistema collettivo, al posto di mensa e piscina sorgeranno la nuova palestra e il nuovo auditorium. Saranno in gran parte interrati, con coperture verdi e cortili terrazzati. Infine, nella fase 3, dedicata alla "cerniera di accesso", al posto della vecchia palestra sorgerà un parcheggio interrato. In superficie troveranno spazio campi sportivi, aree verdi e un nuovo ingresso aperto al quartiere.

Vista la funzione "comunitaria" di queste due fasi, una stima economica non è ancora stata fatta in quanto servirà incontrare prima i cittadini per capire al meglio le loro esigenze e come vorranno utilizzare tali spazi. La stima preliminare per la prima fase è di circa 20 milioni di euro: 12 per la fase 1A e 8 per la 1B. L'iter prevede il progetto di fattibilità tecnico-economica e poi un appalto integrato per la progettazione esecutiva e per i successivi lavori. La durata complessiva stimata è di 95 mesi, di cui 48 di cantiere. La sola fase A ne richiede 83.

Questa pianificazione presenta dunque vari vantaggi: nessun trasloco per studenti e famiglie, servizi garantiti alla primaria, edifici ad alte prestazioni energetiche, impianti gestiti per zone, coperture verdi, recupero dei materiali da demolizione (vantaggio ambientale) e spazi sportivi e culturali aperti al quartiere con conseguente vantaggio sociale.