TRENTO. Oltre due chilogrammi di hashish, suddivisi in una ventina di panetti, sono stati sequestrati dai carabinieri nel corso di un controllo in via Pomeranos, nella zona di Mattarello. Due uomini, cittadini tunisini e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata nel pomeriggio di giovedì 10 settembre, durante un normale servizio di pattugliamento dei carabinieri della Stazione di Mattarello. I militari hanno notato un’auto parcheggiata lungo la strada e hanno deciso di controllarla. All’interno si trovavano i due uomini, che avrebbero mostrato fin da subito un evidente stato di agitazione.

I carabinieri hanno quindi proceduto alla perquisizione del veicolo. Il controllo ha portato alla scoperta di oltre due chili di hashish, già divisi in circa venti panetti. La droga è stata sequestrata, mentre per i due è scattato l’arresto. Al termine degli accertamenti sono stati trasferiti alla Casa circondariale di Trento, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’attività dei militari è proseguita anche in serata. Durante un altro controllo, i carabinieri hanno fermato una persona trovata in possesso di 90 grammi di hashish e di materiale ritenuto utilizzabile per il confezionamento dello stupefacente. In questo caso l’uomo è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria.