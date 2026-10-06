MATTARELLO. Un nuovo nido da 30 posti per bambini da zero a tre anni, realizzato in pochi mesi recuperando spazi già esistenti. È stato inaugurato oggi pomeriggio a Mattarello il servizio ricavato in una porzione della scuola dell’infanzia, nel volume di ampliamento costruito nel 2015 e finora sottoutilizzato. L’intervento è costato complessivamente 530 mila euro, di cui 470 mila per i lavori e 60 mila per gli arredi.

È il secondo nuovo nido inaugurato a Trento nel giro di poche settimane, dopo l’Orsetto Pandi nel quartiere di Cristo Re. Insieme, le due strutture hanno creato 90 posti per bambini da zero a tre anni. «Questa apertura rientra in una strategia che ha previsto prima l’abbattimento drastico delle rette, poi l’eliminazione delle liste d’attesa e l’apertura di nuovi spazi», ha sottolineato il sindaco Franco Ianeselli, evidenziando anche il recupero di un edificio esistente senza ulteriore consumo di suolo.

I lavori sono stati concentrati tra giugno e settembre 2026. Gli ambienti sono stati completamente riprogettati per le esigenze dei bambini e del personale e adeguati sotto il profilo impiantistico, acustico, dell’accessibilità e della sicurezza. Al piano terra sono stati realizzati una nuova stanza per il sonno e due bagni rinnovati, mentre nel seminterrato hanno trovato spazio uno spogliatoio con servizi per il personale, depositi e una sala riunioni per gli educatori.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza antincendio, con un nuovo impianto automatico di rilevazione, una seconda via di fuga verso il giardino e un filtro Rei per separare il nido dalla scuola dell’infanzia. A completare l’intervento sono arrivati gli arredi progettati per la fascia 0-3 anni. «Trento ha a cuore l’infanzia», ha concluso Ianeselli, rimarcando anche la rapidità del cantiere, portato a termine nell’arco di una sola estate.