TRENTO. Cambia temporaneamente la viabilità a Martignano per consentire alcuni interventi di manutenzione straordinaria sul sovrappasso di via Missioni Africane.

A partire da martedì 25 agosto e per cinque giorni sarà istituito il senso unico alternato, con la circolazione regolata da un impianto semaforico durante lo svolgimento dei lavori sul viadotto.

Per limitare i disagi nelle ore in cui il traffico è più intenso, dalle 7 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 18, la gestione dei veicoli sarà affidata direttamente ai movieri.

Il Comune invita gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e, quando possibile, a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla circolazione.