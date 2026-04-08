TRENTO. Inizia oggi la manutenzione straordinaria sul ponte San Lorenzo. L'intervento si è reso necessario a seguito dei sopralluoghi tecnici effettuati nelle scorse settimane dal servizio Gestione strade e fabbricati. Le verifiche avevano evidenziato un degrado significativo dei giunti stradali, con distacchi dei rivestimenti plastici e l’esposizione dei bulloni e dei piatti portanti in acciaio.

Per limitare i disagi alla cittadinanza, i lavori saranno suddivisi in tre fasi distinte.

Oggi, mercoledì 8 aprile, fino alle ore 16.30, verrà disposta la chiusura della carreggiata sud con l'istituzione del senso unico sulla corsia opposta, mentre domani, giovedì 9 aprile, sempre dalle ore 8.30 alle ore 16.30, la limitazione riguarderà la carreggiata nord, consentendo il transito solo sulla corsia sud.

A partire dalla serata di venerdì 10 aprile e per le sette notti successive invece si renderà necessaria la chiusura totale del ponte in entrambi i sensi di marcia, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5.30.

L’Amministrazione comunale invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica di cantiere e alle indicazioni poste in concomitanza dei principali nodi per pianificare percorsi alternativi ed evitare disagi negli spostamenti in entrata città e verso la tangenziale o le valli.