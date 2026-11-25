TRENTO. Li hanno seguiti non appena scesi dall'autobus nel quartiere di Madonna Bianca. Li hanno accerchiati e buttati a terra, rapinati, non solo di telefoni e cuffiette bluetooth, ma anche dei vestiti e scarpe che indossavano. Sono tre i ragazzi residenti a Trento, tutti 17enni, che si trovano ora accusati di rapina aggravata in concorso e (due di loro) per ricettazione. Vittime, due (quasi) coetanei, un trentino e un bolzanino di 17 e 15 anni che, rimasti a terra, hanno subito composto il numero unico per l'emergenza 112, dando il via alle indagini.



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